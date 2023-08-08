«Найдем место, где шов разойдется». В 38-й бригаде рассказали NYT о трудностях и перспективах контрнаступления 8 августа, 14:20 Украинские военные в Донецкой области, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Командир роты 38-й бригады, 22-летний военный с позывным Пророк, и его заместитель с позывным Консул рассказали The New York Times о трудностях и перспективах контрнаступления Украины.

По словам Пророка, который провел успешное наступление на южном фронте, главное — это планирование и разведка.

Он рассказал, что российские войска были настолько связаны боями с другими украинскими подразделениями на одном фланге, что его войска смогли захватить территорию с минимальными потерями.

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«Наши командиры применяют очень взвешенный подход», — сказал его заместитель по бригаде, подполковник с позывным Консул, подчеркнув, что противника нельзя недооценивать.

По его словам, контрнаступление требует тщательной подготовки, потому что враг хитрый и сильный, и думать, что контрнаступление будет быстрым и легким было ошибочным.

«Постепенно мы найдем место, где шов разойдется», — сказал Консул.

Он добавил, что вода камень точит.

«И мы будем делать то же самое, шаг за шагом. Сначала это будет маленький ручеек, а потом он превратится в реку», — пообещал украинский военный.

4 августа заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.