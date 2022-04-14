До 40% российских контрактников отказываются возвращаться на войну в Украину — CIT
Россия выводит часть контрактников, чтобы потом снова перебросить их в Украину (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
До 40% российских контрактников отказываются повторно идти воевать в Украину.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
Об этом сообщил основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, пишет Настоящее время.
«По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали на территории Украины, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой», — отметил он.
Левиев добавил, что количество таких отказников растет.
Россия напала на Украину 24 февраля. 14 апреля — 50-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
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