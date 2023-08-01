В августе автоматически продлят выплаты внутренне перемещенным лицам, но не всем
Переселенцы в поезде (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)
Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года автоматически продлят выплату помощи еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года.
Выплаты не продлят внутренне перемещенным лицам, которые
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально. Такими причинами, в частности, могут быть служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка;
- вернулись к покинутому месту жительства;
- отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.
С 1 сентября помощь также не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
Сумма выплат помощи ВПЛ составляет
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;
- для других лиц — 2 тыс грн.
Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.