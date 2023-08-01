В августе автоматически продлят выплаты внутренне перемещенным лицам, но не всем

1 августа, 09:52
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Переселенцы в поезде (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Переселенцы в поезде (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года автоматически продлят выплату помощи еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года.

Выплаты не продлят внутренне перемещенным лицам, которые

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально. Такими причинами, в частности, могут быть служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка;
  • вернулись к покинутому месту жительства;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

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С 1 сентября помощь также не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Сумма выплат помощи ВПЛ составляет

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;
  • для других лиц — 2 тыс грн.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война в Украине Выплаты Август ВПЛ

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