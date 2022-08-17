Командиры украинских военных смогут засвидетельствовать их завещания: в Минюсте рассказали, как это сделать 17 августа, 09:46 Кабмин внес изменения в процедуру регистрации завещания военных (Фото:МО)

В Украине командиры военнослужащих смогут засвидетельствовать их завещания. Соответствующее постановление с изменениями принял Кабмин.

Как сообщили в пресс-службе Минюста в Facebook, постановлением внесены изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре.

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Согласно документу, в условиях военного положения засвидетельствовать завещание военнослужащих подразделений ВСУ, а также сотрудников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ смогут не только нотариусы.

Такое право получили также командиры подразделений и другие уполномоченные таким командиром лица.

В ведомстве пояснили, что после засвидетельствования завещания уполномоченные лица должны направить документ через Генштаб ВСУ, Минобороны или другой правоохранительный орган в Минюст. Уже там его зарегистрируют нотариусы в Наследственном реестре.

После получения завещания органы Минюста должны в течение двух рабочих дней передать его для регистрации.

Регистратор в течение трех рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в Наследственном реестре.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине действует военное положение. На данный момент оно действует до 21 ноября текущего года. Продлены также сроки мобилизации.

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