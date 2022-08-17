Командиры украинских военных смогут засвидетельствовать их завещания: в Минюсте рассказали, как это сделать

17 августа, 09:46
Кабмин внес изменения в процедуру регистрации завещания военных (Фото:МО)

Кабмин внес изменения в процедуру регистрации завещания военных (Фото:МО)

В Украине командиры военнослужащих смогут засвидетельствовать их завещания. Соответствующее постановление с изменениями принял Кабмин.

Как сообщили в пресс-службе Минюста в Facebook, постановлением внесены изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре.

Видео дня

Согласно документу, в условиях военного положения засвидетельствовать завещание военнослужащих подразделений ВСУ, а также сотрудников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ смогут не только нотариусы.

Такое право получили также командиры подразделений и другие уполномоченные таким командиром лица.

Читайте также:
И в горе, и в радости. Как заключить брак во время войны — инструкция

В ведомстве пояснили, что после засвидетельствования завещания уполномоченные лица должны направить документ через Генштаб ВСУ, Минобороны или другой правоохранительный орган в Минюст. Уже там его зарегистрируют нотариусы в Наследственном реестре.

После получения завещания органы Минюста должны в течение двух рабочих дней передать его для регистрации.

Регистратор в течение трех рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в Наследственном реестре.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid02aE7ssk7PBfhPNaDwLAuNf7h2nfUFFwzqpxpCsLzHgBTzFrwp4y1wcmig89W5PWXJl

С начала полномасштабного вторжения России в Украине действует военное положение. На данный момент оно действует до 21 ноября текущего года. Продлены также сроки мобилизации.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военное положение Минюст Война России против Украины завещание

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин планирует провести референдумы. Что из этого выйдет?

Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке

17 августа, 09:25
Мнения
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
17 августа, 08:25
Экономика
Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X