«Имеют связь только с одним из близких». Защитники Азовстали, которых обменяли в Турцию, по сути, в плену — экс-командир полка Азов

9 мая, 18:28
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Командиры Азова во время пресс-конференции в Турции после обмена (Фото:МВД Украины)

Командиры Азова во время пресс-конференции в Турции после обмена (Фото:МВД Украины)

Экс-командир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин в эфире Radio NV рассказал, что защищавшие Азовсталь командиры Азова, которых обменяли в Турцию, фактически находятся в плену.

Жорин в интервью Radio NV подчеркнул, что кум российского диктатора Виктор Медведчук, на которого обменяли командиров Азова, «гуляет свободно, создает политические партии, снова работает против Украины, катается по всей Российской Федерации», тогда как «герои Украины, которые известны на весь мир, которыми вдохновлялся весь мир, благодаря которым реально весь мир увидел силу духа украинцев, они сейчас находятся просто в более комфортном плену в Турции».

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По словам экс-командира полка Азов, он хочет привлечь к этому внимание, потому что иначе перспектива, что ситуация изменится, «чрезвычайно мала».

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«Сложнее всего, пожалуй, и самое худшее здесь это то, что нет никакого понимания почему и сколько они там еще будут. То есть, нет никаких документов, нет никакого статуса, нет связи и нет понимания, сколько это будет происходить. Вот это достаточно сложно. Хотелось, чтобы люди понимали это, обращали на это внимание и, возможно, вместе мы сможем сдвинуть этот вопрос с места», — сказал он.

Комментируя отсутствие связи с находящимися в Турции командирами Азова, Жирохов объяснил, что сейчас у них есть связь с кем-то одним из близких, однако обычной связи и доступа к информации у них нет или он ограничен.

«Они находятся там, опять же, в ограниченном пространстве, не имея возможности свободно перемещаться где-то. То есть они, по сути, продолжают находиться просто в комфортном плену в Турции», — рассказал экс-командир полка Азов.

Он отметил, что, когда украинские защитники выходили из Азовстали, «все слышали о том, что существуют какие-то договоренности, что вроде бы все выходят, потом их меняют, потом их возвращают», однако оказалось, что соответствующих договоренностей нет.

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«И то же касается сейчас и командиров, которые находятся в Турции: документов нет, статуса никакого официального у них нет, и просто все стоит на месте. Они просто остаются в плену там. И для них это достаточно сложная история», — сказал Жирохов.

Он отметил, что, в частности, Денис Прокопенко (Рэдис) не интересуется другими вопросами, кроме фронта и ему чрезвычайно трудно там не быть.

«Они в знак солидарности отказались от единственной возможности, существенно отличающейся [от плена] — это то, что иногда позволяли к ним приезжать родным. Опять же, или жена, или родители, или дети у кого-то. Они отказались от этого, потому что это неправильно, несправедливо по отношению к тем братьям, которые сейчас находятся еще в плену: кто на оккупированных территориях, а кто на территории Российской Федерации», — рассказал Жирохов о находящихся в Турции командирах Азова.

Также он сообщил, что, даже учитывая последний обмен, в российском плену все еще остаются почти 700 азовцев, в том числе женщины.

6 мая 2023 года в результате обмена в Украину вернулись 45 защитников и защитниц Азовстали. Все освобожденные украинцы — нацгвардейцы из подразделения Азов. Среди них 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.

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21 сентября 2022 года Украина провела обмен пленными, в результате которого было освобождено 215 человек. Среди них было 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров из Азовстали, а также 10 иностранцев.

Пятерых командиров гарнизона Азовстали обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

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В Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны. Среди них:

  • герой Украины Денис Прокопенко (Рэдис) — командир отдельного отряда специального назначения Азов;
  • Святослав Паламар (Калина), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;
  • Сергей Волынский олына), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
  • Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого;
  • Олег Хоменко (Апис), командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Турция Виктор Медведчук Обмен пленными Война в Украине Российско-украинская война Полк Азов Азов Война России против Украины обмен пленными Азовсталь радио NV

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