«Каждый метр — это очень сложно». Подполковник ВСУ рассказал о потерях своего подразделения, состав которого в прошлом году сменился трижды — NYT 8 августа, 14:54 Украинские военные готовятся стрелять из переносной реактивной установки Партизан в Запорожской области (Фото:REUTERS)

28-летний подполковник ВСУ по имени Александр, который прошел подготовку в США и является командиром батальона 37-й бригады морской пехоты, рассказал The New York Times о ходе контрнаступления и потерях своего подразделения, личный состав которого в прошлом году сменился трижды.



Он выразил мнение, что украинское контрнаступление идет хорошо, хотя это «не спринт, а марафон».

«Многие думали, что все будет очень быстро и уже осенью мы будем в Крыму», — сказал Александр.

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По словам командира батальона, каждый метр — это очень сложно.

В материале отмечается, что ВСУ не публикуют данных о количестве убитых и раненых, но Александр признал, что его бригада понесла большие потери в первые дни контрнаступления в июне, когда его войска наткнулись на минные поля и подверглись натиску российской артиллерии и авиаударов.

«Тяжелые потери не стали для них шоком. Большинство командиров рассказали, что за 16 месяцев боев им не раз приходилось видеть, как сокращались подразделения, в том числе и их собственные», — говорится в статье.

Александр рассказал NYT, что во время наступления в Херсонской области в прошлом году потери были настолько велики, что он был вынужден трижды заменять личный состав своего подразделения.

4 июля заместительница министра обороны Анна Маляр заявляла, что потери Украины на юге в пять раз меньше, чем у оккупантов.