Данные Офиса генпрокурора: с начала полномасштабного вторжения РФ от рук оккупантов погибли 313 детей
В Украине продолжаю гибнуть дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 313 детей, 579 получили ранения.
Такие данные по состоянию на утро среды, 15 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.
В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 291, Харьковской — 169, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 54, Херсонской — 52, Николаевской — 48, Запорожской — 30, Сумской — 17.
Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей от рук оккупантов.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них — в Мариуполе.
При обстреле города в результате прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.
В мае оккупантами совершены обстрелы территории Лимана Донецкой области, в результате чего погибли четыре девочки.
В результате обстрелов Мариуполя получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
14 июня от обломков вражеской ракеты в Золочеве Львовской области пострадал младенец.
13 июня в результате обстрела оккупантами Харьковской области из Градов получили ранения трое детей 3 месяца, 11 и 17 лет.
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Россия теряет всякую надежду на победу – Яковина
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.