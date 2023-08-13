«Один из самых тяжелых видов боев». Экс-командир роты батальона Айдар спрогнозировал, когда ВСУ удастся преодолеть вторую линию обороны россиян 13 августа, 12:41 Украинские военные в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV спрогнозировал, когда ВСУ удастся преодолеть вторую линию обороны россиян.

«Третья линия — самая глубокая. Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально. А вот первые две, они рассчитаны именно на то, чтобы долго и упорно отражать наши штурмы. Первая линия была сделана, говорю была, потому что в значительной степени нам удалось уже ее разрушить, не всю, но не в паре даже точек, на очень значительной протяженности. Так вот, первая линия, это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории», — рассказал Евгений Дикий в эфире Radio NV.

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За минными полями, по словам экс-командира роты батальона Айдар расположена «пунктирная линия из так называемых опорников» — опорных пунктов, которые стоят на господствующих высотах, откуда можно вести обстрелы.

Дикий объяснил, что вторую линию обороны нельзя было сделать как одно большое минное поле, потому что тогда оккупанты сами не смогли бы передвигаться между первой и второй линиями.

По его словам, «это довольно сплошная линия именно из выкопанных траншей и окопов, которые почти все соединены фактически между собой в одну такую большую выкопанную сеть, а через каждые 5−10 километров бетонированные доты».

«Такого рода укреплений Европа не видела даже во Вторую мировую войну. Это уже вообще бессмертная классика — это Первая мировая война. Вот тогда Европа была перекопана такими окопными линиями. И „линия Суровикина“ сделана именно как в начале ХХ века. Поскольку я сейчас не там, я не берусь судить, какую линию преодолевать проще: первую, где отдельные опорники, но абсолютно сплошные минные поля, или вторую, где минные поля не везде, но зато такая сплошная именно фортификация. И то, и то в любом случае очень сложно», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий отметил, что на направлениях Роботино, Старомайорского и Орехово ВСУ преодолели первую линию обороны и «очень плотно приблизились, фактически уже дошли к вот этой второй линии».

«Здесь не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе», — спрогнозировал он.

Экс-командир роты батальона Айдар также рассказал, что «кульминация ближнего боя — это когда наши защитники запрыгивают именно в их траншеи» и ведут там контактный бой.

«Это один из самых тяжелых видов боев, которые вообще существуют. Это когда ты реально перед собой видишь лицо твоего врага. Когда ты не стреляешь издалека из своего окопа в его окоп, а вот когда вы с ним в одном окопе. Это иногда может переходить даже в рукопашную. То есть, это самое трудное. Это требует наибольшего мужества», — подчеркнул Дикий.

10 августа заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее деоккупированного Старомайорского Донецкой области.