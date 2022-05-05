Арестович назвал новые возможные сроки начала контрнаступления ВСУ 5 мая, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отбивают атаки противника и сдерживают наступление оккупантов (Фото:Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Handout/Reuters)

Контрнаступление Вооруженных сил Украины возможно не ранее середины июня, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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«Контрнаступление возможно при условии накопления большого количества западного оружия, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад, полностью вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. По срокам поставок, раньше середины июня я бы даже не говорил, что это возможно. Скорее всего, это вторая половина июня — июль», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Арестович добавил, что первое оружие, которое может остановить врага, придет в конце мая — начале июня.

В конце апреля Арестович предположил, что Украина будет готова к наступлению с использованием западного оружия после конца мая.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 мая — 71-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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