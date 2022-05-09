Гайдай рассказал, когда в Луганской области возобновится эвакуация 9 мая, 16:17 Цей матеріал також доступний українською До 9 мая из Луганской области эвакуировали людей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Эвакуация мирных жителей из Луганской области возобновится после зачистки Белогоровки от оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Бои в Белогоровке были и было опасно. Обстрелы были и трассы с Лимана на Бахмут, куда мы везем людей автобусами для дальнейшей эвакуации. После зачистки Белогоровки возобновится эвакуация, для этого у нас все есть — сопровождение полиции и автобусы», — пояснил он.

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Гайдай добавил, что как только населенный пункт зачистят от оккупантов, спасатели начнут разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома.

Эвакуация из области стала невозможной из-за обстрелов трассы Лисичанск-Бахмут накануне.

7 мая российские войска сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, расположенном возле Лисичанска. Там от обстрелов прятались около 90 жителей. Позже стало известно, что под завалами могли погибнуть около 60 человек.



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