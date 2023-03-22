Переехавшие из-за войны Украинцы назвали условия возвращения — опрос 22 марта, 18:25 74-летнего украинца эвакуируют из Часового Яра, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

70% украинцев, переехавших из-за войны в пределах Украины и еще не вернувшихся, называют условием для возвращения домой безопасность в своем регионе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

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34% переехавших и еще не вернувшихся украинцев назвали обязательным условием для возвращения наличие жилья, 27% - перспективы работы, 21% - наличие семьи, родственников или друзей в регионе, 19% - улучшение ситуации с электроэнергией, теплом или водоснабжением в регионе, 17% - экономическую стабильность.

Инфографика: Международный республиканский институт

По данным опроса, в связи с войной изменилось место жительства 23% украинцев, но 9% уже вернулись.

Инфографика: Международный республиканский институт

7% сменивших место жительства, но еще не вернувшихся, планируют вернуться в ближайшее время, 15% ответили, что планируют вернуться, но подождут, 48% - что вернутся, когда закончится война, 11% - что вернутся, если отстроят их город или село, 12% не планируют возвращаться, 7% затруднились ответить на вопрос о том, когда они вернутся.

Инфографика: Международный республиканский институт

Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

