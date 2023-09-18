Нардеп Костенко объяснил, в каком случае Украине придется усилить мобилизацию 18 сентября, 17:22 Украинские военные во время учений неподалеку от Бахмута, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV объяснил, в каком случае Украине придется усилить мобилизацию.

Комментируя зявление Генштаба ВСУ о том, что Россия может начать в ближайшее время принудительную мобилизацию от 400 до 700 тысяч человек, Костенко заявил в эфире Radio NV, что, если ей удастся это сделать, «нужно будет реагировать на этот вызов своей мобилизацией — интенсивнее, чем сейчас есть».

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«Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем мобилизацией, пополняем наши части, которые стоят на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет мобилизацию увеличивать [количество нашего войска] для того, чтобы можно было адекватно реагировать», — сказал он также.

Нардеп отметил, что, поскольку Россия не очень переживает о подготовке, вооружении и экипировки своих военных, «при желании они могут это сделать».

11 сентября в британской разведке сообщили, что в России планируют набрать в армию 420 тысяч контрактников до конца 2023 года, что негативно отразится на рабочей силе в различных необоронных отраслях РФ.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России и на временно оккупированных территориях в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения из-за больших потерь РФ на фронте. Ее показатели могут составить от 400 до 700 тысяч человек.

