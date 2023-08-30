Как в Харьковской области. Дикий назвал условия, при которых у россиян будет обвал фронта 30 августа, 15:18 Уничтоженный автомобиль и руины здания в Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV назвал условия, при которых у россиян произойдет обвал фронта, как во время наступления украинских военных в Харьковской области в прошлом году.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что Украине не гарантирован обвал фронта у россиян и сейчас началась решающая фаза летней наступательной кампании.

«Бои у Вербового, бои у Новоселовки. Эти все бои — это уже начало большой битвы за Токмак. … Дело в том, что если мы уже берем Токмак (я подчеркиваю: если), то оркам будет крайне сложно защитить дальше Бердянск и Мелитополь. Настолько сложно, что я бы даже осторожно сказал, что вряд ли это будет возможно. Вот если мы уже берем Токмак, тогда следует ожидать именно обвал фронта», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

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По его словам, обвал фронта россиян может произойти в еще одном случае.

«Если все же с задержкой в три месяца, которая вызвана [подрывом] Каховской ГЭС и последующими действиями, нам удастся в какой-то момент одновременно с боями за Токмак зайти с правого берега на левый. Или еще в какой-то одной точке, кроме Работино, полностью прорвать первую линию и врубиться во вторую. То есть, у нас есть варианты сделать там обвал фронта», — объяснил Дикий.

По его словам, обвал фронта означает потерю координации между частями, управления и логистики.

«То есть, ты знаешь, что тебе уже ничего не подвезут. Вот у тебя заканчиваются снаряды или заканчивается горючка и дальше ты должен просто бежать, потому что знаешь, что ничего другого не будет. Так выглядит обвал фронта. Россияне такое уже наблюдали на своем примере в Харьковской области прошлой осенью. У них там произошел именно классический обвал фронта. При том, на них сначала даже не так уж и сильно нажали, а оказалось, что они к этому не готовы», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретуватого и имели успех под Вербовым.

Работино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.