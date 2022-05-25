Школьные аттестаты могут появиться в приложении Дія в 2023 году 25 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською В Украине работают над онлайн-версией школьных аттестатов (Фото:Chivalry Creative/Unsplash)

В 2023 году школьные аттестаты могут появиться в приложении Дія.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Мы хотели запустить электронный аттестат в Дія, но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в Дія», — пояснил он на брифинге.

Видео дня

Бабак также сообщил, что все выпускники текущего года в любом случае получат свидетельства о среднем образовании.

«Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они уехали в другой регион или даже заграницу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к какой-либо дистанционной школе и эта школа будет заказывать для них свидетельство. То есть, все дети в любом случае должны получить свидетельство», — резюмировал нардеп.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.