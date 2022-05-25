Школьные аттестаты могут появиться в приложении Дія в 2023 году

25 мая, 15:33
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В Украине работают над онлайн-версией школьных аттестатов (Фото:Chivalry Creative/Unsplash)

В Украине работают над онлайн-версией школьных аттестатов (Фото:Chivalry Creative/Unsplash)

В 2023 году школьные аттестаты могут появиться в приложении Дія.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Мы хотели запустить электронный аттестат в Дія, но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в Дія», — пояснил он на брифинге.

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Бабак также сообщил, что все выпускники текущего года в любом случае получат свидетельства о среднем образовании.

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«Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они уехали в другой регион или даже заграницу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к какой-либо дистанционной школе и эта школа будет заказывать для них свидетельство. То есть, все дети в любом случае должны получить свидетельство», — резюмировал нардеп.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ncJRHY6xg
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Аттестация ДІЯ Сергей Бабак

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