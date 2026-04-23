Россия готовит летнее наступление: падут ли Славянск и Краматорск — анализ ВВС 23 апреля, 12:10 Украинские военные натягивают антидроновую сетку на одной из дорог вокруг Славянска. Именно этот город может стать главной целью российского наступления в Донецкой области (Фото: EPA)

Российские войска пытаются выйти на высоты в районе Славянска, чтобы иметь возможность начать большое наступление и уже к осени реализовать свою цель — захватить всю территорию Донбасса. По данным украинской разведки, РФ уже перебрасывает сюда резервы. Но удастся ли им задуманное? Об этом — в материале Олега Черныша, ВВС News Україна.

Головком Збройних Сил України Олександр Сирський 22 квітня заявив, що російська армія «проводить перегрупування та підтягує резерви».

За даними аналітиків, наступ РФ може початися протягом наступного місяця, коли збільшиться «зеленка» і встановиться туманна чи дощова погода на сході України, яка заважає БПЛА, але сприяє піхотним і механізованим штурмам.

Наразі під контролем України залишається близько 20% території Донецької області і ключовий для її оборони рубіж — «пояс фортець», тобто агломерація Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка. Це найбільш захищена інженерно-фортифікаційними спорудами ділянка землі у країні.

З півночі і південного заходу її прикриває ще два потужних укріпрайони — міста Лиман та Добропілля.

Фото: ВВС

Вимогу Кремля вивести ЗСУ з цих територій для нібито завершення війни українська влада відкидає. За словами президента Володимира Зеленського, США також тиснуть на Україну щодо виводу військ з Донбасу.

Однак у Києві мають сумніви, що такі поступки насправді вгамують апетити Москви. Території західних районів Донеччини є підготовленими оборонними рубежами для захисту сусідніх Харківської та Дніпропетровської областей.

Тож, якщо Україна відкидає варіант з виведенням військ, то чи дійсно Росія спроможна силою взяти Донеччину, як вона це декларує?

І йдеться зокрема про місто Слов’янськ, яке має і «символічну вагу» як населений пункт, звідки 2014 року розпочалась російська гібридна агресія на сході України і де армія РФ зазнала першої поразки від українських військ.

Вплив рельєфу

«Наша армія рухається у напрямку Слов’янська. Недалеко той день, коли ми звільнимо і Слов’янськ, і Краматорськ — це все донецька земля», — заявив 21 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, інспектуючи позиції угруповання військ Південь на фронті.

За його словами, росіяни вже наблизились на відстань 12 км до Слов’янська і 7 — до Краматорська.

Щоправда, OSINT-аналітики заперечують ці дані.

Наприклад, американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує, що російські війська зараз на відстані 14 км від Краматорська і 9 — від Слов’янська.

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За оборону цих міст відповідає 11-й армійський корпус ЗСУ.

Речник цього угруповання підполковник Дмитро Запорожець сказав ВВС News Україна, що війська РФ дійсно більш активно проявляють себе в напрямку Слов’янська і віддають пріоритет атакам на цій ділянці.

У бік цього міста вони рухаються відразу двома напрямками, що сходяться до однієї цілі: з північного сходу росіяни атакують вздовж річки Сіверський Донець, а з південного сходу — паралельно дорозі Слов’янськ — Бахмут.

В першому випадку бої точаться біля сіл Каленики, Різниківка (міноборони РФ 17 березня заявило про їх захоплення, Україна це заперечує) і Крива Лука.

Біля траси з Бахмута бойові дії відбуваються в районі сіл Привілля, Міньківка, Никифорівка та Федорівка Друга (про їх взяття РФ оголосила протягом лютого-березня).

Валерій Герасимов 21 квітня відвідав штаб угруповання Південь / Фото: Міністерство оборони РФ

Українське командування заявляє, що противник намагається підтримувати темп атак, оскільки планує вийти на висоти біля Слов’янська, щоб мати кращі позиції для наступу.

«Слов’янський напрямок більш активний через географічне розміщення противника. Наразі він в низині, й поки в нас є навколишні висоти, то ми у великій кількості маємо змогу знищувати противника», — каже підполковник Запорожець.

Мова йде про так звані крейдяні скелі, що в межах заповідника Крейдова флора на околиці селищ Миколаївка, Закітне і Крива Лука. Наразі тут йдуть бої, ЗСУ зривають спроби противника закріпитися на ділянці.

«Висоти — це контроль будь-якої логістики. Хлопці, які там стоять, кажуть, що з висот біля Кривої Луки Слов’янськ „як на долоні видно“. Це дає можливість для застосування будь-яких безпілотних складових, це дає можливість тиску на логістичні маршрути, які пролягають через Слов’янськ до того ж самого Краматорська», — пояснює Дмитро Запорожець.

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Колишній начальник українського Генштабу Віктор Муженко каже, що висоти на цій місцевості армія України використовувала ще під час звільнення Слов’янська влітку 2014 року в рамках АТО.

«Там перепад висот, там яри, які дозволяють ефективно вести оборону. Так що шлях росіян в напрямку Слов’янська не буде простим і швидким, як вони можливо очікують», — казав генерал в інтервʼю Радіо Свобода.

Наразі ця ділянка фронту не є «рекордсменом» за кількістю боєзіткнень на добу (тут лідирують Покровський і Костянтинівський напрямки), але росіяни докладають зусиль, щоб просунутися у бік Слов’янська не лише від південного берега річки Сіверський Донець з боку окупованого Сіверська, але й з північного берега — з боку Серебрянського лісу, який РФ захопила восени 2025-го.

Тут вони прагнуть вийти до переправ через водну перешкоду біля села Старий Караван (генерал Герасимов 21 квітня заявив, що в цьому населеному пункті вже йдуть бої, OSINT-аналітики це не підтверджують).

Ситуацію для РФ ускладнює те, що українці досі утримують під контролем частину селища Ямпіль, що опинилося вглибині контрольованої противником території. Утримання позицій тут дозволяє створювати флангову загрозу для армії Росії.

Напрям на Краматорськ

Що стосується Краматорська, то російські війська менш активні на цій ділянці, зазначає речник 11-го АК.

«Вони намагаються переважно в сторону Слов’янська рухатися, а не Краматорська. Бо біля нього більше підготовлені інженерні споруди, більше відкритої місцевості і рухатися на Краматорськ зараз — це для РФ просто безтолково втрачати свій ресурс. Тому вони це і не роблять», — каже Дмитро Запорожець.

На цій ділянці умовним рубежем оборони є канал Сіверський Донець — Донбас. Попри те, що він не наповнений водою, але все ж лишається перешкодою для бронетехніки.

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«Труби каналу Сіверський Донець — Донбас досі відіграють фортифікаційну роль, бо противник не може так просто підтягувати броньовану техніку. А це давало б змогу покращити їхню логістику і наситити передній край для продовження штурмових дій», — вказує речник 11-го АК.

Бойові дії тут проходять на схід від каналу, в районі сіл Міньківка, Никифорівка, Федорівка Друга та Привілля. Жодна зі сторін не має впевненого контролю над ними.

Крім того, події на Краматорському напрямку повʼязані з темпами наступу росіян на сусідньому Костянтинівському напрямку і біля Часового Яру.

Українці досі утримують західні околиці цього міста і відповідно стримують просування росіян в напрямку Дружківки і Костянтинівки.

Росія бомбардує Краматорськ з повітря, не маючи змоги наблизитись до нього по землі. Наслідки авіаудару по житлових кварталах 11 квітня / Фото: Національна поліція

Не маючи суттєвого просування піхоти, Росія почала активніше бомбардувати міста агломерації з повітря.

Використовуючи багатотонні КАБи, вона розбиває квартали, руйнує логістику і намагається зробити населені пункти непридатними до оборони.

Що стосується тактики «на землі», то РФ використовує захоплений в грудні 2025 року Сіверськ як опорний пункт накопичення військ для подальшої їх інфільтрації в сусідні села.

«В Сіверськ багато російських військових заїхало. Там все кишить їхнім особовим складом, дуже багато техніки заїжджає туди. Ймовірно, до повномасштабного вторгнення там стільки не було населення, скільки зараз там людей є», — сказав ВВС співзасновник OSINT-проєкту DeepState Руслан Микула, який зокрема відстежує переміщення військ.

Коли почнеться наступ

За даними 11-го армійського корпусу, на Слов’янсько-Краматорському напрямку Росія сконцентрувала близько 80 тисяч бійців, а також перекидає поповнення з навчальних центрів.

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Але цих сил недостатньо, щоб пробити ешелоновану оборону «поясу фортець». Тим більше, що нинішні позиції армії РФ не сприяють просуванню, зазначає підполковник Запорожець.

«Поки вони в низині, ми можемо знищувати їх у великій кількості, й я маю сумніви, що вони якісь свої плани зможуть реалізувати в найближчій перспективі, навіть до кінця літа».

Однак армійці РФ продовжують поступове накопичення сил і вочевидь очікують сприятливих погодних умов, щоб почати великий наступ, зазначає аналітик Руслан Микула.

На його думку, вони спробують діяти за такою схемою: спочатку дотиснуть Костянтинівку (наразі бої ведуться в південних і східних кварталах міста), потім спробують взяти чи оточити сусідню Дружківку.

Наступна задача — взяти під контроль Лиман (заяви генерала Герасимова про контроль над 70% цього міста заперечуються українською стороною, командування ЗСУ каже, що російських військ в населеному пункті немає) і просунутися вздовж річки Сіверський Донець.

Це їм дасть можливість обстрілювати Слов’янськ з північного берега і в перспективі створити «кліщі» для захоплення.

Однак чи реалістично все це зробити протягом наступних чотирьох місяців або навіть до кінця року?

Військові РФ ведуть вогонь з САУ Малка / Фото: ЕРА

Співзасновник DeepState впевнений, що російська армія зараз не в тих кондиціях, щоб виконати цю задачу.

«Задачі такі вони ставлять, але це ніяк не корелюється з реальністю», — сказав він.

Більше того, аналітики DeepState не фіксують масштабних перекидань військ саме на Донеччину. За словами Микули, є ознаки того, що РФ, навпаки, переміщує резерви, зокрема десантно-штурмові війська, в район Гуляйполя (Запорізька область).

Крім того, Росія намагається змусити Україну перекидати додаткові сили на Сумщину і Харківщину, де її війська активізувалися за останні тижні на прикордонній території. Саме на цій ділянці зафіксоване найбільше просування РФ в квітні.

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Американський військовий аналітик Майкл Кофман впевнений, що Кремль не має сил і ресурсів для штурму Слов’янсько-Краматорської агломерації.

«Загроза для цих міст і усієї агломерації, що російські війська підійдуть достатньо близько, щоб їхні дрони могли вільно літати над Краматорськом і Слов’янськом. Це б змусило до евакуації, і тоді ці міста повторили б долю Покровська періоду кінця 2024 — початку 2025 року. Тобто Україна ніби і контролює місто, але воно втрачає життєздатність», — висловив він свою думку в інтервʼю Суспільному.

Схожу позицію озвучив і один із керівників силового блоку України.

«В них вже немає сил на новий великий наступ», — так охарактеризував він спроможності противника в розмові з ВВС News Україна.

За його словами, українська армія зараз «впевнено стоїть на своїх позиціях».