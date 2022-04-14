«Цифры меняются каждый день». В МВД озвучат количество жертв оккупантов в Киевской, Черниговской и Сумской областях в течение двух недель

14 апреля, 08:47
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В Буче проводят эксгумацию тел, которые обнаружили в братских могилах после ухода российских оккупантов (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

В Буче проводят эксгумацию тел, которые обнаружили в братских могилах после ухода российских оккупантов (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

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Министерство иностранных дел озвучит количество жертв российских оккупантов среди мирного населения в каждом населенному пункте Киевской, Черниговской и Сумской областей в течение двух недель.

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Об этом сообщил глава ведомства Денис Монастырский.

«Сейчас я не буду называть конкретные цифры. Эти цифры меняются каждый день. Но мы предоставим необходимую информацию обществу», — сказал он.

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Министр отметил, что правоохранительные органы фиксируют каждый факт преступления. Они работают круглосуточно, чтобы успеть осмотреть места событий, зафиксировать, откуда и каким образом прилетели снаряды.

По словам Монастырского, эти доказательства будут предоставлены в суды Украины, а также в международные учреждения, такие как Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и суд Организации Объединенных Наций.

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«Все эти учреждения сегодня уже работают с украинскими правоохранительными органами. Туда представлены сотни фактов и доказательств преступлений российского режима еще с 2014 года. И новые факты уже передаются этим институтам», — резюмировал он.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/349743587181297

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По состоянию на 10 апреля украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МВД Украины Черниговская область Киевская область Сумская область Война России против Украины

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