Россия может начать новое наступление в Украине уже в ближайшие дни — NBC News 17 апреля, 08:40 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле обломков российского танка в Киевской области 28 марта, 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска могут начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

На брифинге, который проходил на условиях анонимности, они заявили, что Штаты работают над тем, чтобы убедить союзников передать Украине больше артиллерии и боеприпасов. Это необходимо для того, чтобы они не закончились на фоне роста угрозы нового наступления. По оценкам США, оно может начаться уже в ближайшие дни.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и технике они готовы к попытке прорыва.



С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до вторжения находились под контролем Украины, стягивая свои войска для наступления на Донбасс.

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