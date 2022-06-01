Глава ОВА назвал возможные сроки возвращения в Николаев 1 июня, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал не возвращаться в Николаев еще как минимум две-три недели.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

«У нас продолжают усиливаться обстрелы, есть жертвы, тяжело людям жить, но город и оживает. Те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Потом еще раз обсудим этот вопрос», — отметил он.

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Ким добавил, что в такой оценке согласен с мэром города Александром Сенкевичем.

Россия систематически обстреливает жилые районы Николаева. Город и вся область почти два месяца остаются без питьевой воды.

Военная администрация города призвала жителей Корабельного и Ингульского районов, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино на несколько суток выехать из своих домов.

Для обстрелов Николаева Россия использует 203 мм пушки 2С7 Пион. Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у оккупантов относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.







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