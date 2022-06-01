Глава ОВА назвал возможные сроки возвращения в Николаев
Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал не возвращаться в Николаев еще как минимум две-три недели.
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Об этом он сообщил в своем Telegram.
«У нас продолжают усиливаться обстрелы, есть жертвы, тяжело людям жить, но город и оживает. Те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Потом еще раз обсудим этот вопрос», — отметил он.
Ким добавил, что в такой оценке согласен с мэром города Александром Сенкевичем.
Россия систематически обстреливает жилые районы Николаева. Город и вся область почти два месяца остаются без питьевой воды.
Военная администрация города призвала жителей Корабельного и Ингульского районов, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино на несколько суток выехать из своих домов.
Для обстрелов Николаева Россия использует 203 мм пушки 2С7 Пион. Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у оккупантов относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.
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