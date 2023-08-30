Дикий объяснил, при каком условии Крым будет в таком же положении, как правобережная Херсонщина в прошлом году 30 августа, 17:07 Крым станет изолированным, если ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, рассказал Евгений Дикий (Фото:Image by David Mark from Pixabay)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, при каком условии Крым будет в таком же положении, как правобережная Херсонщина в прошлом году.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что, если Украине удастся освободить Токмак, у оккупантов будет крайне мало шансов удержать Мелитополь и Бердянск.

«То есть, после взятия Токмака с очень высокой вероятностью мы выходим к Азовскому морю. Последствия этого мы все прекрасно понимаем. Если, подчеркиваю, мы выходим к Азовскому морю, их группировка рассечена на две. Как, собственно, было во время малой войны до вторжения в прошлом году: Донбасс отдельно, Крым отдельно. И при этом этот Крым отдельно становится изолированным островом, который крайне уязвим для наших ударов. Вспомним правобережную Херсонскую область. Фактически после выхода к Азовскому морю весь Крым оказывается в том положении, как правобережная Херсонщина прошлой осенью», — объяснил экс-командир роты батальона Айдар.

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В интервью, которое вышло на 1+1 27 августа, президент Владимир Зеленский на вопрос о возможности военной операции по освобождению полуострова ответил, что следует выйти к админграницам с Крымом и осуществлять политическое давление на страну-агрессора.

«Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Это было бы лучше, я так считаю», — заявил президент Украины.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина, вероятно, будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем.

