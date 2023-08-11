«На Западе должны это понимать». Пулеметчик 72-й ОМБр о резервах россиян и при каких условиях война может перейти в Европу — интервью 11 августа, 17:28 NV Премиум САУ M109 ВС Украины неподалеку от фронта в Донецкой области, 7 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Валентин Черевко, пулеметчик 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, рассказал в интервью Radio NV о попытках россиян привлечь резервы, несмотря на их отсутствие, и о ситуации в Угледаре.

— Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что 23 обстрела Угледара зафиксировано за минувшие сутки. Так происходит каждый день? Это много? Это мало? Или это средний показатель?



— Наверное, скорее можно говорить о среднем показателе. В данный момент у нас на фронте не то, чтобы спокойно, но ситуация контролируемая.

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— Как выглядит эта ситуация? Что происходит в Угледаре?

— Кому кажется, что здесь ничего не происходит, тому предлагаю приехать сюда и провести хотя бы одни сутки, 24 часа, и я думаю, что мнение кардинально изменится. В данный момент держим позиции, постоянно находимся в боевой готовности, тренируемся. Ждем указаний командования и готовы идти в наступление, когда это будет необходимо, и когда это будет продиктовано тактической и стратегической необходимостью.