До 15 тысяч беларусских силовиков готовы участвовать в полномасштабной войне против Украины — Генштаб

24 ноября, 13:38
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Алексей Громов (Фото:АрмияInform)

Алексей Громов (Фото:АрмияInform)

Около 10−15 тысяч беларусских силовиков готовы участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 24 ноября.

В Генштабе оценивают готовность беларусской армии вести самостоятельное наступление как низкую. Морально-психологическое состояние беларусских военных низкое из-за отказа большинства участвовать в войне против Украины.

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«В то же время около 10−15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в так называемой „специальной военной операции“ РФ, в первую очередь из-за привлекательности высокого денежного обеспечения», — сказал Громов.

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Представитель Генштаба добавил, что в воздушном пространстве Беларуси продолжаются полеты МиГ-31К — носителей гиперзвуковых ракет Кинжал. На территории Беларуси и в Брянской, Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ нет признаков формирования ударных группировок. При этом в Генштабе не исключают вражеские провокации на границе.

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Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что на Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления, но такой вариант может быть «запасным» для страны-агрессора.

4 октября беларусский диктатор Александр Лукашенко признал, что его режим участвует в войне против Украины.

https://www.youtube.com/embed/V78bChe0HZ4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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