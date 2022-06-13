В Минобороны Китая заявили, что никогда не передавали оружие России

13 июня, 06:43
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Флаг Китая (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Флаг Китая (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Министр обороны Китая Вэй Фенхе заявил, что его страна никогда не предоставляла РФ оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Позвольте мне четко заявить: что касается вопроса Украины, Китай никогда не оказывал какую-либо материально-техническую поддержку России», — заявил Фенхе.

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Он назвал отношения РФ и Китая «партнерскими, но не альянсом». Фенхе сообщил, что отношения двух стран «не направлены против любой другой страны».

В то же время, он заявил, что США «затягивают» войну, предоставляя оружие Украине и накладывая санкции на РФ.

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По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

https://www.youtube.com/watch?v=Ug99u8CfcMk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Китай Война в Украине Война России против Украины

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