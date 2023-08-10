«Больше озлобит украинцев». Ким оценил вероятность теракта на Запорожской АЭС и его возможные последствия 10 августа, 15:03 Российский оккупант на блокпосту возле Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Radio NV оценил вероятность того, что россияне совершат теракт на Запорожской АЭС, и его возможные последствия.

«Думаю, что до этого не дойдет», — сказал Ким в эфире Radio NV, отвечая на вопрос о том, насколько Николаевская область готова к терактам россиян на Запорожской АЭС.

Объясняя свое мнение, глава Николаевской ОВА сказал, что теракт на Запорожские АЭС «не имеет никакой военной цели и на [войну] не повлияет».

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«Россияне же, я думаю, тоже анализируют, как повлияет то или иное действие глобально на события в Украине. Я думаю, что это только больше озлобит Украину и украинцев. И не будет никакого компромисса», — добавил он.

Ким отметил, что Запорожская АЭС расположена на расстоянии 150 км от Николаева, а в Николаевской области расположена Южноукраинская АЭС.

«У нас были проработаны с начала войны все виды мероприятий, которые нужны на случай, если будет техногенная катастрофа. Поэтому когда вопрос стал с Запорожской АЭС, у нас была уже база и мы доработали это. Мы находимся в зоне [поражения] потенциально, если ветер будет в эту сторону. Но у нас это не только отработано теоретически. Были учения и мы готовились к этому. Поэтому, как всегда, будет паника, но мы будем готовы отреагировать», — рассказал глава Николаевской ОВА.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.



22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Во вторник, 25 июля, Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».

В пятницу, 28 июля, Энергоатом заявил, что российские террористы похитили и постоянно пытают работника Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга.