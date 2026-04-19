Зона смерти. Кто и как превратил линию фронта возле Покровска в многокилометровую полосу боевых действий и чем это грозит украинским бойцам

Украинский пикап движется по укрытому логистическому коридору на Покровском направлении — такие тоннели стали ответом на расширение так называмой кил-зоны (Фото: Дмитрий Смолиенко/Укринформ/НурФото через Reuters)

В 7-м корпусе ДШВ, который держит оборону на Покровском направлении, рассказали NV, что такое кил-зона и почему она постоянно увеличивается.

Едва ли не каждое утро на Покровском направлении сейчас начинается одинаково — с подготовки россиян-штурмовиков к очередной порции атак. А потом за Гришиным, поселком к северо-западу от фактически оккупированного россиянами Покровска, начинают идти по посадкам или руслам рек небольшие — по два-три человека — группы оккупантов. Они пытаются проскочить опасные участки, пока их не увидели украинские операторы FPV-дронов. Но, как рассказали NV в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ, который держит оборону на этом участке, обычно врагу это не удается. Россиян уничтожают с неба, но они продолжают идти волнами — до самой ночи.

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Здесь, на одном из самых горячих районов боевых действий на фронте, где враг с юга пытается подойти к «поясу крепостей» Славянск-Краматорск-Дружковка, отечественный Генштаб в течение апреля фиксирует по несколько десятков подобных штурмов в день. Это не большое наступление, а конвейер мелких атак. Продвижение врага при этом минимальное: большинство его групп погибают на подходах. Главная причина этому, — то, что фронт давно перестал быть линией. Он превратился в глубокую полосу непрерывного уничтожения, так называемую кил-зону, которая незримо протянулась по обе стороны формальной зоны боевого соприкосновения.

Сергей Лефтер, офицер пресс-службы 7-го корпуса ДШВ, объясняет, что линию фронта сейчас корректно было бы называть contested zone — спорная территория без четких границ, которая начинается с первого метра, куда зашел враг. А вокруг нее формируется кил-зона, состоящая из нескольких условных районов.

Первый из них располагается на несколько километров по обе стороны от линии соприкосновения. Это граница действия FPV-дронов и аэроразведки. Здесь любое передвижение пехоты или техники опасно, потому что если враг заметит, это будет 100% шанс попасть под одновременный удар десятков БПЛА.

Второй район, глубиной в 10−15 км — зона дронов средней дистанции. Главная мишень здесь — логистика: склады, машины, маршруты подвоза. «Когда поражения по складам, по машинам становятся интенсивными — ротации срываются, подвоз боеприпасов усложняется, и фронт это чувствует стабильно», — объясняет Лефтер.

От «ждунов» до middle-strike

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Кил-зона в нынешнем виде возникла под Покровском, да и на других участках длинного украинско-российского фронта, за последние полтора-два года — с началом массового использования дронов.

По словам Лефтера, все начиналось с дронов с цифровым управлением. Когда стало понятно, что их можно глушить средствами РЭБ, появилось оптоволокно.

Примерно год назад на Покровском направлении оптоволоконные дроны стали, как говорит офицер, были «прям очень опасными».

Враг направлял так называемые «ждуны» — дроны на оптоволокне — на 10−15 км от фронта, размещал их возле логистических маршрутов и ждал: как только появлялась цель, оператор дистанционно поднимал БПЛА с земли и атаковал. Со временем украинцы научились противодействовать, а само оптоволокно стало дефицитным и дорогим, что тоже ослабило эту схему.

Сейчас на фронте становится все более массовым новое решение — middle-strike: дроны, которые бьют на глубину 50−100 км. Украинские Силы беспилотных систем (СБС) первыми начали их массово использовать, — но их удары точечные, разбросанные по всей линии фронта. Отдельные части, отвечающие за конкретную полосу, заинтересованы в другом — системном поражении вражеских целей именно в своей зоне. Поэтому 7-й корпус ДШВ развивает собственные middle-strike.

«Мы над этим работаем, даже собираем деньги, — рассказывает Лефтер. — Потому что враг не глуп — он много вещей перенес в глубину, и надо доставать их там».

По словам офицера, БПЛА корпуса теперь долетают через весь Покровск на юг, поражают вражескую артиллерию, технику, танки. «Уничтожить обваренный [специальной защитой] танк дроном сложно, — замечает собеседник редакции. — Но поражаем, выводим из строя — и это все равно ремонт, техника исчезает с поля боя».

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За последние полгода эффективность middle-strike заметно выросла. Тенденция, по словам Лефтера, однозначна: «Не за горами время, когда кил-зона для врага станет от нуля километров до 50−100 км. Как минимум логистику или центры управления мы сможем поражать на постоянной основе».

16 апреля 1-й корпус Нацгвардии Азов заявил, что взял под контроль ударными дронами все вражеские логистические пути вокруг оккупированного Донецка — Зугрэс, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая, — именно на том расстоянии от линии соприкосновения, о котором говорит Лефтер. «Не так давно оккупанты чувствовали там себя в полной безопасности. Но отныне все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует», — заявили в Азове. И добавили, что активная работа БПЛА на этих маршрутах свидетельствует о неэффективности российского контроля воздушного пространства.

Но, предостерегает Лефтер, Украина и Россия идут «примерно параллельными треками» — и ключевой вопрос не в том, кто имеет технологии, а кто быстрее и эффективнее их масштабирует.

Параллельно развивается и защита. Лефтер описывает два направления: подавление вражеских дронов и перевод логистики под землю.

«Начали вырывать длинные тоннели, многокилометровые, которые позволяют машинами заезжать, довозить быстро и оперативно боеприпасы, провизию», — рассказывает офицер.

По его словам, ВСУ работают над этим на отдельных участках.

И есть объективная проблема: прогнозировать развитие технологий трудно. «Мы можем сейчас начать что-то делать — а оно через полгода уже будет недейственным», — признает Лефтер.

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Возвращаясь к теме атак россиян под Покровском, офицер отмечает: хотя апрельские сводки Генштаба ВСУ показывают десятки штурмов в сутки, но речь идет об атаках малых групп, которые в основном погибают на подходах к украинским позициям. И ни одного обвала обороны нет. Потому что кил-зона работает против атакующих, — то есть, работает против россиян.