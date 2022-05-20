В Киевской области полностью закончили разминирование основных дорог — Офис президента 20 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Разминирование в районе Бородянки Киевской области после ее освобождения от российских оккупантов, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что разминирование основных дорог в Киевской области полностью закончено, там восстановили электроснабжение.

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Речь идет о разминировании основных дорог к населенным пунктам в Киевской области и центральных дорог всех населенных пунктов, уточнили в ОП.

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Во время брифинга Тимошенко рассказал, что деоккупированы уже 1016 населенных пунктов, там работают гуманитарные штабы. На освобожденных от российских оккупантов территориях:



автомобильное сообщение восстановили в 702 населенных пунктах;

газоснабжение обеспечили на 65%;

электроэнергию вернули в 863 населенных пункта;

работа АЗС восстановлена на 49%;

медучреждения вернулись к работе в 305 деоккупированных населенных пунктах;

дошкольные, средние и высшие учебные заведения вернулись к работе в 25% деоккупированных населенных пунктов;

Укрпочта снова открыла отделения в 80% населенных пунктов.

Замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского марафона уточнил, что были разминированы ключевые магистральные автодороги, идет разминирование жилых домов и админзданий. По его словам, говорить о полном разминировании территорий, в том числе Киевской области, еще рано, это займет несколько лет. Он призвал не гулять в лесах, полях и на других освобожденных территориях.

Замглавы ОП также сообщил, что в селе Андреевка Макаровской громады Киевской области начали ремонт крыш в 50 домах, восстановили газо- и электроснабжение, связь и интернет вернули частично. Завалы в селе расчистили, а с дорог убрали технику.



В селе Мощун восстановили транспортное сообщение с Киевом. По словам Тимошенко, власти определили дорожную карту по работе над генпланом населенного пункта и готовят документы для его публикации. В Мотыжине до 1 сентября планируют восстановить лицей, работавший более 50 лет, который пострадал от российского снаряда.

В Черниговской области оборудуют временные переправы. Киевский мост в Чернигове, на который российские оккупанты сбросили авиабомбу, начнут восстанавливать, когда спадет уровень воды в Десне: сначала наведут понтонную переправу, потом будет построен новый мост. В течение двух месяцев планируется восстановить здание центра экстренной медпомощи в Чернигове, которую оккупанты повредили в первые дни войны.

В Тростянце Сумской области восстанавливают центральную часть города. В село Мартыновка вернули водоснабжение, в Ахтырском районе отремонтировали поврежденные сети газоснабжения.

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