97-й день войны — главное. Оккупанты штурмуют Северодонецк, РФ начала паспортизацию в Мариуполе, ЕС согласовал частичное нефтяное эмбарго 31 мая, 07:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Новомихайловке, Донецкая область (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Вторник, 31 мая — 97-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.



Главное Итоги первого дня саммита ЕС: согласован частичный запрет на импорт нефти из России, Украине выделят 9 млрд евро, заявку Киева на членство в ЕС рассмотрят в июне, Брюссель « непоколебим в стремлении помочь Украине» защититься от агрессии РФ

Оккупанты штурмуют Северодонецк и Тошковку, а также ряд населенных пунктов на Бахмутском направлении

Из-за существенных потерь в рядах младшего офицерского состава армия РФ теряет способность управлять личным составом — ISW

Оккупанты начали паспортизацию в Мариуполе

Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом







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Инфографика: Минобороны Великобритании

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





08:03 РФ нанесла новые удары по Днепропетровской области

Враг продолжает обстрелы Зеленодольской громады Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Враг продолжает обстрелы Криворожского района. Снова ударил по Зеленодольской громаде. Людей не задело», — написал глава ОВА в телеграм-канале во вторник утром.



07:55 Байден не исключил отправку Украине РСЗО с меньшей дальностью — WP



Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По его словам, окончательное решение еще не принято.



«РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара», — отметил он.



07:42 Угрожает до 12 лет тюрьмы. Сегодня суд объявит приговор двум оккупантам, обстреливавшим населенные пункты Харьковской области из Градов

Сегодня, 31 мая, суд Полтавской области огласит приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову — двум российским оккупантам, обвиняемым в обстрелах гражданской инфраструктуры в Харьковской области.

Прокуратура просит для них 12 лет лишения свободы.

07:15 Лидеры Евросоюза подтвердили готовность рассмотреть в июне заявку Украины на членство в ЕС

Лидеры Европейского союза подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС на своем следующем саммите в июне, говорится в выводах Евросоюза по Украине после первого дня работы саммита.

Евросоюз принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании.

07:04 Генштаб о боях на Донбассе: оккупанты готовят наступление на Лиманском направлении, возле Северодонецка пошли на штурм

За сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили восемь атак врага. Уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Оккупанты осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха.



направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Оккупанты осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха. Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое , враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. На Донецком направлении противник производит огненное поражение подразделений войск ВСУ из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

направлении противник производит огненное поражение подразделений войск ВСУ из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери и отошли.

направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери и отошли. На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

направлении враг ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успехов оккупанты не имели, боевые действия продолжаются.



06:28 Украинские защитники 30 мая уничтожили на юге 78 оккупантов, российские танки и грады

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ликвидировали на юге 78 оккупантов, а также российские танки, грады, гаубицы и другую технику.

06:13 Моральный упадок. Российская армия теряет способность управлять личным составом — ISW

Военные аналитики отмечают, что рост потерь среди младшего личного состава, вероятно, еще больше усугубит возможности российской армии и приведет к дальнейшему моральному упадку.

05:51 Оккупанты убили более 4 тысяч гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения — ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 29 мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 8900 потерь среди гражданского населения. Из них 4074 погибших и 4826 раненых.

05:24 Россияне обстреливают оккупированные ими же населенные пункты — Вилкул

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о том, что российские захватчики обстреливают оккупированные ими же населенные пункты.

05:21 Телеканалы пула Порошенко выключили из цифрового эфира «из-за нарциссизма» пятого президента — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы 5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, выключили из цифрового эфира из-за «нарциссизма» пятого президента Украины.

04:56 Оккупанты на Донбассе обстреляли 46 населенных пунктов: погибли три человека

Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

03:19 ЕС выделит Украине €9 млрд — глава Европейского совета

«Европейский совет продолжит помогать Украине с ее неотложными потребностями в ликвидности вместе с G7. Европейский совет готов предоставить Украине 9 миллиардов евро. Сильная и конкретная поддержка восстановления Украины», — заявил он.

03:02 Оккупанты начали паспортизацию в Мариуполе

«Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можно констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную», — сказал Андрющенко.

02:52 До конца года импорт нефти в ЕС из России сократится на 90% - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго. Импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.

02:35 Боевики Росгвардии из Краснодара повторно отказались ехать на войну в Украину — СМИ

Боевики Росгвардии из Краснодара, которые воевали против Украины в феврале-апреле 2022 года, подали рапорты с отказом повторно отправляться в Украину из-за низких выплат, сообщает Кавказ.Реалии.

01:56 Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украинский лидер сообщил в Twitter, что стороны обсудили созданные страной-агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

01:41 Оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерна и пытаются его продать

«На нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчера продать. Так продать, чтобы и деньги заработать на украденном, и сохранить дефицит на легальном рынке», — сказал президент.

00:55 В ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России — Мишель

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу включает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — сказал он.

00:14 Зеленский выразил соболезнования семье французского журналиста, погибшего в результате российского обстрела в Луганской области

Президент Владимир Зеленский в новом обращении выразил соболезнования родным и коллегам французского журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа, погибшего в результате российского обстрела в Луганской области.



«Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклер. Он работал на французский телеканал BFMTV. Немногим более месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны», — сказал глава государства.



00:05 На Донбассе собран максимум боевой мощи российской армии — Зеленский

В новом обращении глава государства сказал, что ситуация на Донбассе по-прежнему крайне тяжелая, российская армия точечно пытается собрать превосходящие силы для все большего давления на защитников Украины.

«Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые, несмотря на техническое и, иногда, количественное превосходство оккупантов героически держат оборону», — подчеркнул Зеленский.

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