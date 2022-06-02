99-й день войны — главное. Пятеро раненых после удара РФ по Львовской области, штурм Северодонецка продолжается, Британия предоставит РСЗО 2 июня, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный осматривает разбитую российскую технику после одного из боев на Донбассе (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Четверг, 2 июня — 99-й день полномасштабной войны России против Украины.

Главное Оккупанты продолжают штурм Северодонецка и достигли « частичного успеха» при штурме Камышевахи под Бахмутом



Великобритания предоставит Украине партию дальнобойных РСЗО M270

Поздним вечером 1 июня РФ нанесла ракетный удар по Львовской области ( целью был объект транспортной инфраструктуры), пятеро раненых

Зеленский назвал депортацию 200 тыс. украинских детей в Россию « одним из самых подлых преступлений» оккупантов

Украина закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab

ВСУ уничтожили два десантных катера оккупантов



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Инфографика: Минобороны Великобритании

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





07:50 Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

В ночь на 2 июня российские войска снова совершили артиллерийский обстрел Зеленодольской и Апостоловской громад Днепропетровской области, люди не пострадали, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Враг снова стрелял на границе с Херсонской областью. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Людей не задело», — написал Резниченко утром.



07:02 Бои на Донбассе: на Лиманском направлении оккупанты отошли после неудачного наступления, штурм Северодонецка продолжается, под Бахмутом враг пытается захватить Камышеваху

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций войск ВСУ вдоль всей линии соприкосновения — с использованием минометами, ствольной и реактивной артиллерией, сообщает утром 2 июня Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке минометного огня проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке минометного огня проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет. На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Оккупанты вели штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, но отошли в результате огневого поражения, нанесенного подразделениями ВСУ.

направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Оккупанты вели штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, но отошли в результате огневого поражения, нанесенного подразделениями ВСУ. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 13 атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа Орлан-10.

04:16 Решение принято. Великобритания предоставит Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна отправит в Украину дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров.

Министр назвал такой шаг «существенным усилением для возможностей украинской армии» и отметил, что он был скоординирован с решением США поставлять РСЗО HIMARS. Уоллес сообщил, что вооружение будет подарено Украине.

03:34 Южное направление. Украинские защитники уничтожили два десантных катера и другую технику оккупантов

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении уничтожили два скоростных десантных катера российских оккупантов.

Отмечается, что увеличения количества таких катеров в акватории Черного моря не наблюдается. В то же время оккупанты нарастили количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары.



02:22 Пополнение парка ВСУ. Украина закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab

Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab в дополнение к уже поставленным 18 установкам.

Договор о закупке тяжелого вооружения был подписан 31 мая. Снабжение должно начаться в ближайшие месяцы. Гаубицы будут производить на заводе Huta Stalowa Wola.

01:47 Вывезено 200 тысяч. Зеленский назвал подлым преступлением депортацию украинских детей в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депортация украинских детей в Россию является одним из худших преступлений российских оккупантов.

«Россия проводит преступную политику депортации наших людей, силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего вывезено более 200 тысяч детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети, разлученные со своими семьями», — заявил Зеленский.

00:48 Для нас важен каждый. Зеленский назвал главное отличие украинцев от оккупантов



Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет в Украину и Европу пренебрежение к отдельным людям и целым народам.

Он отметил, что российские оккупанты погибают так, будто «они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России».

00:26 Ракетный удар по Львовской области: оккупанты ранили по меньшей мере пятерых человек — ОВА

Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий сообщил, что по меньшей мере пять человек получили ранения в результате ракетного удара российских оккупантов. Он был нанесен поздно вечером 1 июня по одному из объектов транспортной инфраструктуры.

«Имеем уточненную информацию о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет», — заявил Козицкий.

00:09 Оккупанты применили в Сумской области беспилотники, сбросив самодельные бомбы

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты применили беспилотники, сбросив самодельные бомбы.

«Сегодня на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства! На фото можно увидеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шаров для пневматического оружия. Сверху — оперение от воланчика. Радиус поражения 30−50 метров», — сообщил Живицкий.

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