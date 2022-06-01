98-й день войны — главное. Враг закрепляется в центре Северодонецка и наступает под Лиманом, Байден подтвердил готовность передать РСЗО

1 июня, 07:30
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Украинский военный на одной из позиций на линии фронта на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный на одной из позиций на линии фронта на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Среда, 1 июня — 98-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Главное

  • Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, пытаются вытеснить силы ВСУ на Бахмутском направлении и активизировали наступление в районе захваченного ими Лимана
  • Джо Байден подтвердил, что США передадут Украине современные ракетные системы залпового огня (РСЗО)
  • Газпром остановил поставки газа в Данию

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Инфографика: Минобороны Великобритании

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НВ следит за главными событиями нового дня войны


07:55 Оккупанты вновь обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

В ночь на 1 июня российские войска вновь произвелт артиллерийский обстрел по Зеленодольской громаде Днепропетровской области. Пострадавших нет, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«7.38. Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали», — написал Резниченко.

07:50 Завершение кредитных каникул в банках и новые правила для беженцев из Украины в странах ЕС: что изменится для украинцев с 1 июня

С 1 июня часть украинских банков отменяет кредитные каникулы, а отдельные страны ЕС меняют условия пребывания беженцев из Украины. НВ напоминает, что важно знать об изменениях, ожидающих украинцев с началом лета.

07:39 После потерь оккупанты отвели часть подразделений со Славянского направления в Изюм — Генштаб

На Славянском направлении оккупанты провели перегруппировку войск. В результате потерь в районе Долгенького отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.

С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов оккупационная армия РФ усилила группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

Агрессоры вели разведку позиций украинских войск при помощи БПЛА Орлан-10 в районах населенных пунктов Изюм, Первомайски и Большая Камышеваха.

07:15 Бои на Донбассе: враг закрепляется в центре Северодонецка и пытается вытеснить силы ВСУ на Бахмутском направлении

На Донецком направлении подразделения армии РФ при поддержке авиации сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ утром 1 июня.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск, противник ведет огонь вдоль линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерией и реактивных систем залпового огня. Оккупанты отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения по железнодорожной ветке Купянск — Лиман.

В Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. Отдельные подразделения оккупантов имели успех, враг закреплялся в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

06:03 До конца года ЕС сократит импорт российской нефти на 92% - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к концу 2022 года Европейский Союз сократит импорт российской нефти на 92%. Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российские олигархи, а Сбербанк будет отключен от SWIFT.

Макрон добавил, что «не исключает» также эмбарго на поставку газа в ЕС из России. Он подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна.

04:42 США передадут Украине современные ракетные системы залпового огня (РСЗО) — Байден

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых писали ранее СМИ. Об этом глава Белого дома написал в своей колонке в New York Times.

«Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине», — заявил Байден.

Кроме того, Белый дом намерен и дальше поставлять Украине:

  • противотанковые ракеты Javelin;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы;
  • радары;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • вертолеты Ми-17;
  • боеприпасы.

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

03:51 Ситуация на юге: оккупанты могут готовить высадку ДРГ в устье Дуная, уничтожено 14 единиц техники

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты могут готовить высадку диверсионно-разведочных групп в устье Дуная. или демонстративный обстрел прибрежных районов.

Также сообщается, что оккупанты разместили на острове Змеиный новые артиллерийские установки и системы залпового огня и продолжили обстрелы Николаева. Возможны обстрелы Одесской области.

03:16 В Белом доме до сих пор нет единой позиции по конфискации российских активов в пользу Украины — NYT

В администрации президента США Джо Байдена до сих пор нет единой позиции относительно того, следует ли конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины. Об этом сообщает New York Times.

Несколько чиновников сообщили, что окончательное решение еще не принято. В Белом доме опасаются, что это решение может подорвать инвестиционную привлекательность США.

02:36 Евросоюз предложит ввести пошлину на российскую нефть, поставляемую по трубопроводам

Европейская комиссия предложит ввести пошлину на российскую нефть, если страны Евросоюза не договорятся о сроках прекращения снабжения трубопроводами. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что после введения эмбарго не установлены сроки для Венгрии и других стран в отказе от покупки нефти, поставляемой с помощью трубопроводов.

00:41 Газпром остановил поставки газа в Данию

Российский монополист Газпром заявил, что с 1 июня прекращаются поставки газа компании Orsted из Дании. Об этом сообщает Интерфакс.

Из-за отказа проводить оплату в рублях поставки газа также остановлены для британской компании Shell Energy Europe.

Редактор: Инна Семенова

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