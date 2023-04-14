«Долго так не продлится». Какую часть Бахмута контролируют украинские военные — бывший боец Айдара 14 апреля, 18:49 Украинские военные на танке возле Бахмута, 10 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что украинские военные сейчас контролируют около 20−25% территории Бахмута.

«На сегодняшний день враг контролирует три четверти Бахмута. Где-то последняя четверть или даже одна пятая остаются под контролем наших сил. Это именно западная окраина города. С другой стороны, надо понимать, надо видеть Бахмут — это один район именно западный, но это именно район высотной застройки. И именно поэтому там удалось на дольше закрепиться, чем в районах, где застройка была максимум пятиэтажной, а в значительной степени одноэтажной. В районе высоток наши закрепились и пока держатся», — сказал Дикий Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что еще два месяца назад ему казалось, что удержать Бахмут дольше недели нельзя.

«И с тех пор уже недель пять прошло. Ситуация там, конечно, очень тяжелая, бои страшные. Бои вообще страшные, но там наихудшего типа бои, которые могут быть — это близкое контактное сражение, когда пехота на пехоту, люди на людей. Как говорил один мой друг, который сейчас там, дай ему бог здоровья: вот только, говорит, что в штыковую еще не ходили. Реально доходило до того, что даже забросали гранатами окна друг другу, когда один подъезд, например, был наш, а другой орковский», — рассказал он.

Дикий отметил, что «очень долго, так, как сейчас, не продлится»: украинские бойцы вынуждены будут отойти на следующую линию обороны, или нужно будет отправить в Бахмут подкрепление и пытаться перейти в контрнаступление и отодвинуть врага хотя бы от одной из трасс.

«Там в первую очередь бой идет за логистику, именно за возможность подвозить туда БК, воду, пищу, вывозить раненых, и т.д. То есть либо нужно орков, скорее всего в районе Часового Яра, существенно подвинуть, либо нужно отходить», — констатировал он.

13 апреля главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после неоднократных сообщений о «захвате» Бахмута внезапно заявил, что говорить о полном окружении города «рано».

В тот же день заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте ежедневно совершают от 40 до 50 штурмов.