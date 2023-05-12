Залужный рассказал, какой видит победу Украины 12 мая, 23:55 Валерий Залужный подчеркнул, что ВСУ должны стать настолько сильными, чтобы у России не было возможности повторить вторжение (Фото:Кард видео 1+1)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое канал 1+1 транслировал 12 мая, рассказал, какой видит победу Украины в войне.

«Наша победа является однозначно освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 никогда в жизни не повторилось. Это должна быть восстановлена такая военная институция, которая никогда не даст возможности россиянам повторить все. То есть, победа — это для нас освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, пожалуй, к сожалению, большие Вооруженные силы Украины. Боеспособные, которые не позволят РФ повторить произошедшее, то, что происходит сейчас. Вот это и есть тогда победа. И мировая история знает государства, живущие и всегда показывающие своим поведением, что лучше не трогать. Государство Украина должно стать именно таким государством», - заявил Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ рассказал, что у него есть видение идеальной украинской армии, которая сможет защитить государство, и строить будущие военные возможности Украине помогают партнеры.

«И параллельно с борьбой с нашим врагом уже нужно работать и над этим вопросом, потому что очень тяжело менять законодательство, очень тяжело менять функционал той или иной структуры. Это огромная работа. Ее нужно уже сейчас проводить», - добавил он.

В сентябре 2022 года была опубликована статья Укринформа, написанная Валерием Залужным и на тот момент первым заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаилом Забродским. В ней они утверждали, что освобождение Крыма не будет означать окончания войны.

13 февраля 2023 года Залужный заявил, что победа Украины – это создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть.