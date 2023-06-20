Военный эксперт назвал рубеж, который надо преодолеть ВСУ, чтобы выйти на оперативное пространство

20 июня, 13:43
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Украинские военные стреляют из гаубицы М-119 возле линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные стреляют из гаубицы М-119 возле линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV назвал рубеж, который надо преодолеть Вооруженным силам Украины, чтобы выйти на оперативное пространство во время контрнаступления.

В эфире Radio NV Мусиенко отметил, что от Орехова контрнаступление Украины разветвляется на три направления: на юго-запад, на юго-восток и в сторону Великой Новоселки на юг.

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«Сейчас это продвижение украинских войск на один из таких районов, где Россия организовала оборонительный рубеж с помощью своей артиллерии, в частности это Старомлиновка. Они там на высотах расставили свою артиллерию. Сейчас это является одним из ключевых рубежей там, пройдя который у украинских сил появится возможность выйти на довольно таки серьезное оперативное пространство, на мощную площадку. Поэтому Россия там держится», — рассказал военный эксперт.

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По его словам, если украинские военные смогут пробить коридор в районе Угледара и пройти укрепленный район Старомлиновки, со временем эти две группировки войск смогут двигаться на Мариуполь и там соединиться.

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

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  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобково,
  • Нескучное,
  • Пятихатки

Подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не имеют потерянных позиций, только освобожденные. 15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Мариуполь Украина-Россия Великая Новоселка Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV Угледар оріхів

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