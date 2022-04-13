Украина победила в битве за Киев, но на Донбассе будет труднее — эксдиректор ЦРУ 13 апреля, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Разбитая российская бронетехника (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украина может праздновать победу в битве за Киев, но нужно готовиться к масштабной атаке россиян на Донбассе в неблагоприятной для украинских войск степной местности.

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Об этом заявил Директор ЦРУ в 2011−12 годах, Командующий Центральным командованием США в 2008−10 годах, бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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«Украина уже может праздновать победу в битве за Киев, за север, Чернигов, когда враг был отброшен. Мы знаем, как двигались россияне и из Сумской области, и с севера, и вокруг Чернигова. И все эти битвы были выиграны Украиной, остановившей движение России», — сказал он.

Петреус отметил, что в битве за Киев украинцам способствовала, в частности, лесистая местность, но на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут способствовать широкомасштабному наступлению России на Донбассе.

«Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т. д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники Российской Федерации было затруднено из-за погодных условий», — сказал экс-командующий силами США.

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«Вы уже показали способность бороться и сражаться и успешно, и эффективно. И хотя местность будет не такой благоприятной для украинских войск, тем не менее можно как-то это компенсировать, потому что россияне борются лишь численностью, а не умением», — добавил генерал.

Он подчеркнул, что россияне пока безуспешно пытаются прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины, чтобы создать котел вокруг украинских сил.

Дэвид Петреус также предполагает, что российские войска возле Харькова имеют целью оттягивать на себя украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям.

Он также выразил восхищение действиями украинских сил в Николаеве, которые не дали России продвинуться в Одессу.

«Когда мы посмотрим на Николаев, где мы видим очень мужественных людей, которые держат россиян, и мы видим, что происходит вокруг этих двух мостов возле Николаева. И в попытках россиян пробиться в Одессу, к Черному морю. Но они даже не подошли к Одессе, поскольку их блокировали возле Николаева, и там сейчас происходит контратака, которая, видимо, закончится освобождением Херсона, который был первым городом, который был почти захвачен россиянами», — резюмировал экс-командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане.

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