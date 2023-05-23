«Не только в Бахмуте». Россияне используют несколько видов запрещенных боеприпасов, в том числе с ядовитым газом — майор ВСУ 23 мая, 15:28 Майор ВСУ заявил, что Россия применяет против Украины бомбы с ядовитым газом (Фото:depositphotos/ognennaja)

Исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV рассказал, что Россия использует несколько видов запрещенных боеприпасов, в том числе с ядовитым газом.

«Это не только в Бахмуте. На самом деле они использовали запрещенные виды боеприпасов и в Мариуполе, и на других направлениях. В них входят и шрапнель, и фосфорные бомбы, и бомбы с ядовитым газом, когда они пытались травить прямо на позициях или в бункерах людей», — сказал Жорин в эфире Radio NV.

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По словам майора ВСУ, россияне широко используют такие боеприпасы, «даже не стесняясь».

«Этому уже куча есть свидетельств. Есть комиссии, которые все это фиксируют», — подчеркнул он.

Ранее гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк, который воюет на южных окраинах Бахмута, рассказывал Radio NV, что у каждого военного на этих позициях в телефоне есть селфи на фоне фосфорного дождя.

Женевская конвенция запрещает применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов. Однако Россия неоднократно применяла их против гражданского населения во время полномасштабной войны против Украины.

В декабре 2022 года сообщалось, что российские солдаты применяли против украинских военных запрещенные аэрозольные гранаты К-51.