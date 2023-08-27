Экс-министр обороны Украины назвал самое слабое звено в российской армии 27 августа, 08:23 По мнению Андрея Загороднюка, самое слабое звено в российской армии — техника и боеприпасы. На фото — «парад» уничтоженной российской техники на Крещатике (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Radio NV назвал самое слабое звено в российской армии.

«Любая система (а армия — это система) настолько сильна, насколько сильна ее самая слабая часть. Поэтому мы должны смотреть на то, где в армиях сильные части, какая часть возможностей у них достаточно мощная, какая — нет», — отметил Загороднюк в эфире Radio NV.

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Бывший министр обороны Украины констатировал, что мобилизационный и экономический ресурс у России есть, и это не самые слабые части ее армии.

«Их самая слабая часть — это способность конвертировать этот ресурс в технику. У них проблемы с изготовлением большого количества техники. Они хотели бы, чтобы техники и боеприпасов было в десятки раз больше — не могут этого сделать. Мы фактически видим лимит этого ресурса, очень четко», — рассказал он.

Также Загороднюк обратил внимание на то, что российская армия растянута по линии фронта и ее «абсолютная способность» находится на грани — «там, где мы прорываем фронт, видим, что они не способны дальше удерживать эти участки».

Кроме того, украинский министр обороны напомнил, как в июне во время неудачного бунта Евгения Пригожина его вагнеровцы проехали «через половину европейской части России» и их почти никто не пытался остановить.

«Там фактически никого нет. Российская армия — это большой колосс, который чрезвычайно неэффективен, который весь находится у нас на линии фронта, растянутый по всей линии фронта. Поэтому как только мы прорываем какие-то участки, у нас есть очень хорошие перспективы на развитие на тех направлениях. Да, это видно. У нас есть абсолютные перспективы для победы, это абсолютно точно», — сказал он.

В июле азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде высказывал мнение, что российская армия ослабнет в ближайший год-полтора из-за значительных потерь артиллерии и боеприпасов.