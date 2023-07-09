«Услуги станут безумно дорогими». Эксперт спрогнозировал последствия послевоенного демографического кризиса в Украине 9 июля, 08:28 Женщина с ребенком возле дома, поврежденного российской ракетой в Киеве, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Интеллектуал, публицист и специалист по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий в интервью NV спрогнозировал последствия послевоенного демографического кризиса в Украине.

«Эксперты видят ту демографическую катастрофу, которая на нас надвигается. Этой катастрофе очень трудно противопоставить какие-то хорошие решения, она будет иметь влияние не только на рынки труда, она будет иметь влияние на потребительские рынки, она будет иметь влияние на услуги», — сказал Глибовицкий в интервью NV.

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Специалист по долгосрочным стратегиям считает, что после войны средний класс «вдруг поймет, что услуги, к которым он привык, стали безумно дорогими, потому что дорого стоит труд людей которых ограниченно мало в стране, чтобы эти услуги обеспечивать — нянь, репетиторов, мастеров».

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«Базовая повседневная жизнь будет под масштабным влиянием демографического кризиса. И то, что сегодня выглядит неприемлемым, плохим решением, чем-то таким, чего мы бы не хотели, через 10 лет будет чем-то таким, что мы будем готовы принимать с радостью, лишь бы оно было», — уверен он.



По мнению академика НАН Украины, директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллы Либановой, население Украины в 2030 году будет оставаться одним из самых старых в Европе и составит при мягком варианте около 35 млн человек, при жестком — 30 млн.

Совокупное предложение рабочей силы, учитывая высокий уровень экономической активности и продолжение ее периода, обусловленными достаточно сложной послевоенной экономической ситуацией, будет колебаться в пределах 19−22 млн человек.

Большим предложение рабочей силы может стать при условии притока иностранцев благодаря стремительному экономическому росту.