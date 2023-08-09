«Storm Shadow с двойной дальностью». Ракеты Taurus позволят полностью «перекрыть» Крым и добить Керченский мост — авиаэксперт 9 августа, 17:09 Ракеты Taurus имеют двойную дальность по сравнению со Storm Shadow (Фото:MBDA)

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, какие возможности могут дать украинским военным немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

«Это Storm Shadow или SCALP с двойной дальностью. SCALP и Storm Shadow — это практически одно и то же. Двойная дальность. То есть мы перекрываем Крым полностью, в том числе крымские порты. И сами понимаете: [если] нарушить логистику Крыма, не надо туда заезжать на танках», — сказал Романенко в эфире Radio NV.

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По словам авиаэксперта, этими ракетами нужно будет поражать «инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа», «наконец добить Керченский мост» и «немного побеспокоить» корабли в порту Севастополя и склады Черноморского флота.

«Там, правда, Taurus не достанешь, но те топливные резервуары, что больше на поверхности, это в целом прекрасные цели для этих ракет», — добавил он.

7 августа нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

СМИ писали, что правительство Германии отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха, что Киев может использовать их для атак на Россию, а также из-за того, что Бундесвер имеет только 150 таких готовых ракет.

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд Сил обороны.