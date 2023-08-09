«Storm Shadow с двойной дальностью». Ракеты Taurus позволят полностью «перекрыть» Крым и добить Керченский мост — авиаэксперт

9 августа, 17:09
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Ракеты Taurus имеют двойную дальность по сравнению со Storm Shadow (Фото:MBDA)

Ракеты Taurus имеют двойную дальность по сравнению со Storm Shadow (Фото:MBDA)

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, какие возможности могут дать украинским военным немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

«Это Storm Shadow или SCALP с двойной дальностью. SCALP и Storm Shadow — это практически одно и то же. Двойная дальность. То есть мы перекрываем Крым полностью, в том числе крымские порты. И сами понимаете: [если] нарушить логистику Крыма, не надо туда заезжать на танках», — сказал Романенко в эфире Radio NV.

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По словам авиаэксперта, этими ракетами нужно будет поражать «инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа», «наконец добить Керченский мост» и «немного побеспокоить» корабли в порту Севастополя и склады Черноморского флота.

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«Там, правда, Taurus не достанешь, но те топливные резервуары, что больше на поверхности, это в целом прекрасные цели для этих ракет», — добавил он.

7 августа нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

СМИ писали, что правительство Германии отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха, что Киев может использовать их для атак на Россию, а также из-за того, что Бундесвер имеет только 150 таких готовых ракет.

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.

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Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд Сил обороны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Севастополь Украина-Россия Ракеты Керченский мост Война в Украине Украина-Германия Российско-украинская война Крымский мост Война России против Украины радио NV

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