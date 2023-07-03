Политолог рассказал, что является сейчас ключевыми угрозами для Украины и какие шаги на опережение необходимы 3 июля, 18:07 NV Премиум Учения в Запорожье на случай аварийной ситуации на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV рассказал, какие угрозы сейчас являются ключевыми для Украины, и какие шаги на опережение из-за них необходимо сделать.

«Сейчас ключевая угроза — это Запорожская атомная электростанция, возможно, несколько других стратегических гражданских предприятий, имею в виду химическую промышленность, другие предприятия», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

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По его словам, угрозы атаки России на такие предприятия растут по двум причинам.