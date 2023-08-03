Экс-министр культуры, который воюет в ВСУ, рассказал, какие сериалы сейчас должна снимать Украина

3 августа, 11:30
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Украинский боец во время танкового обстрела под Бахмутом, июль 2023 года (Фото:Сергій Михальчук via Facebook)

Украинский боец во время танкового обстрела под Бахмутом, июль 2023 года (Фото:Сергій Михальчук via Facebook)

Военнослужащий и экс-министр культуры Украины Евгений Нищук, который сейчас воюет на северном направлении, в интервью Radio NV рассказал о том, какие сериалы сейчас нужно снимать.

«Когда мы даже выделяем средства государственные, например, на те же фильмы или какие-то сериалы, то однозначно должен быть вопрос сужен в техническом задании. В начале в том, что давайте сделаем цикл серий, поддержанных государством. Но это должны быть фильмы созданные практически с поля боя», — сказал Нищук в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=5yIU1M8-_4k&t=1s

Экс-министр отметил, что на поле боя сейчас много украинских операторов, режиссеров и актеров.

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«Просто бойцы, которые с GoPro, с экшн-камер, с дронов снимают стримы, имеют очень ценные материалы. Снимают быт наших ребят, где есть много и забавного в том числе, и ироничного. Нет всегда разорванности, хотя и это есть. Есть разное. И почему не совместить приятное с полезным и выделить средства в том числе на эту фиксацию, на этот цикл определенных серий с поля боя. И одновременно еще и помочь обеспечить этими средствами. Я имею в виду, и этими же дронами, о которых вы сказали, разного вида, я не буду сейчас называть. И это было бы такое, как говорят, два в одном или три в одном. И мы бы имели ситуацию фиксации всех событий, которые являются бесценными. И на них бы еще и государство выделяло средства, и мы бы имели какие-то интересные, в том числе и художественные осмысления в этом. То есть культурную рефлексию на конкретные ситуации. И это касается разных жанров», — объяснил Нищук свою идею.

По его словам, у украинских бойцов есть очень много материала, «который можно просто невероятно классно использовать в голливудских экшенах и блокбастерах» — «от бытовых простых вещей, до конкретных боев, до преступлений, до разорванных тел и так далее».

Экс-министр культуры добавил, что из этих маленьких фиксированных историй необходимо сделать большие истории реального героического пути нашей страны прямо сейчас, «потому что оно исчезает».

Недавно в украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал вокруг сериала СМТ Ингулец, на создание которого студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова Прототип продакшен получила из госбюджета 33 млн грн.

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В Минкульте отреагировали на скандал и отметили, что возрождение сериального кинопроизводства во время войны — вопрос национальной информационной и культурной безопасности.

Из-за скандала Горбунов отказался от государственного финансирования и ордена За заслуги, но сериал планирует снять.

20 июля Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко на фоне скандала о выделении 33 млн бюджетных средств на съемку сериала и более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора. Ткаченко в тот же вечер сообщил, что написал заявление об увольнении и сделал это якобы еще до обращения Зеленского.

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27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Ткаченко с должности главы Минкульта. Решение поддержал 321 депутат.

28 июля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева, первого заместителя Ткаченко.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Финансирование Сериалы Евген Нищук Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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