Военный эксперт заявил о сужении наступательной линии российских войск и назвал две самые горячие точки 3 мая, 17:08 Украинские военные готовятся стрелять из гаубицы Д-30 возле Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал о сужении наступательной линии российских войск и назвал две самые горячие точки, которые остались на фронте.

«Наступательная линия российских войск сужается, купянское и лиманское направление — активных наступательных действий уже нет, есть только обстрелы, что, конечно, тоже немало, но по сравнению с тем, что было.. Враг бросает сейчас основные усилия на Бахмут, Марьинку и частично Авдеевку, они хотят продвинуться и захватить хоть что-нибудь», — сказал Мусиенко в интервью Radio NV.

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Военный эксперт назвал ситуацию "сложной, но контролируемой".

«Враг имеет успех, отбрасывает нас, потом мы возвращаем позиции, происходит наоборот, а боевые действия продолжаются», — отметил он.

Мусиенко также сказал, что в Бахмуте ситуация постоянно усложняется.

"Наши силы делают все возможное, но трудно держать позиции, хотя и отбивают атаки врага", - объяснил военный эксперт.

В то же время, в Авдеевке, по его словам, были отражены многочисленные атаки и «ситуация стала несколько легче», а «о возможности окружения Авдеевки, очевидно, врагу стоит забыть».

«А вот Марьинка – это еще один рубеж обороны, где российские войска пытаются продвигаться и стирают все, что видят перед собой. Поэтому сейчас Бахмут и Марьинку я бы выделил как два самых горячих участка, где наши силы продолжают держать оборону», — добавил он.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что, по оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.

Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские оккупанты скоро установят рекорд Гиннеса по переносу дат, к которым они что-то должны «взять».

3 мая спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ продолжают вести ожесточенные бои, особенно в Бахмуте, сдерживая российские атаки, и ситуация на фронте статическая.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщал, что в течение 2 мая ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях ликвидировали и ранили почти две российские роты.