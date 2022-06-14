«Экономит высокоточное оружие». Россия все чаще использует советские крылатые ракеты, а авиацию применяет дистанционно — Воздушные силы ВСУ

14 июня, 15:44
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Для ударов по Украине Россия все чаще использует ракеты Х-22 (Фото:Una2704/Wikimedia)

Для ударов по Украине Россия все чаще использует ракеты Х-22 (Фото:Una2704/Wikimedia)

Россия все чаще использует советские типы крылатых ракет для ударов по Украине для экономии высокоточного оружия.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

«В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 — одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник», — отметил он.

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По словам Игната, масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг и она приводит к чрезвычайно сильным разрушениям.

«Эта ракета имеет существенный огромный недостаток — что она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры с человеческими жертвами», — добавил он.

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Представитель Воздушных сил ВСУ также уточнил, что противник применяет свою авиацию дистанционно.

«С территории Беларуси, Черного моря, России. Прежде всего это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологические ракеты, которые очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов», — резюмировал Игнат.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия систематически наносит ракетные удары по всем областям страны и Киеву.

14 июня ракеты были выпущены по Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областям. Во всех регионах сработала система украинской ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Крылатая ракета Война России против Украины

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