Эксперт назвал преимущества того, что значительная часть украинцев не вернется из-за границы 8 июля, 10:37 Установленный активистами в Берлине автомобиль скорой помощи, поврежденный во время атаки окупантов неподалеку от Харькова, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Интеллектуал, публицист и специалист по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий в интервью NV назвал преимущества того, что значительная часть украинцев не вернется из-за границы после войны.

«Значительная часть украинцев, которые выехали в Европейский Союз, или в Британию, или в Соединенные Штаты, останется там. И это, с одной стороны, плохие новости, с другой стороны, мы получаем рычаг влияния на их политические системы через будущих их избирателей, которые вчера были нашими гражданами», — сказал Глибовицкий в интервью NV.

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По его словам, со стратегической точки зрения, это является выигрышным.

«Еще одна хорошая новость заключается в том, что эти люди будут приобретать общественные, профессиональные и другие компетентности, которые невозможно получить здесь. И усиленный уровень интеграции между нами и ими будет все время. Люди будут ездить друг к другу в гости, на отдых, поступать, учиться, благодаря друг другу делать совместный бизнес и так далее», — считает эксперт.

Глибовицкий объяснил, что таким образом появится способ, с помощью которого способности, компетентности Запада смогут попадать в Украину. Также, по его словам, интергрируясь в западный мир, украинцы «смогут вытягивать часть немцев, поляков, французов, британцев и так далее в Украину, которые иначе бы сюда не попали, для того, чтобы они здесь имели другие возможности открывать бизнес, осуществлять какую-то деятельность».

«Украина будет иметь то преимущество, которого во многих западных странах нет — украинский рынок является менее конкурентным. Украина является рынком, который прощает ошибки, которые не прощает американский или немецкий рынок. Соответственно, можно пробовать, можно экспериментировать, можно делать вещи, которые сложно делать в других системах», убежден специалист по долгосрочным стратегиям.

В конце марта вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что в Минэкономики рассчитывают, что 70% украинских беженцев вернутся, однако это зависит от вопросов безопасности, наличия жилья и работы.

В декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова говорила в интервью NV, что, по данным социологов, 80−90% украинцев утверждали, что готовы вернуться в Украину, как только здесь будет безопасно, и если их жилье не будет разрушено. В то же время она отметила, что опыт военной миграции других стран свидетельствует, что обычно возвращается треть тех, кто уехал. По мнению социолога, украинцев вернется больше, чем треть, но это будет зависеть от времени, которое женщины пробудут за границей.