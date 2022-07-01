Минус вертолет и судно. В Генштабе ВСУ рассказали о новых потерях войск РФ за сутки 1 июля, 10:21 ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 750 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 1 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.



Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились более 10 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1577 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3736 ( +10)

+10) Артиллерийские системы — 796 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 246 ( +0)

РСЗО) — 246 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 105 ( +1)

ПВО) — 105 +1) Самолеты — 217 ( +0)

+0) Вертолеты — 186 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 645 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 645 +4) Крылатые ракеты — 143 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +1)

+1) Автомобильная техника и автоцистерны — 2610 ( +8)

+8) Специальная техника — 61 ( +0).

1 июля — 128-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакую гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.