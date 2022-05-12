Плюс 300 солдат и восемь танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины 12 мая, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают оккупантов и их технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 26 650 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Такие данные по состоянию на утро четверга, 12 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились почти 8000 единиц техники, среди них:

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танков — 1195 ед.,

боевых бронированных машин — 2873 ед.,

артиллерийских систем — 534 ед.,

РСЗО — 191 ед.,

средства ПВО — 87 ед.,

самолетов — 199 ед.,

вертолетов — 161 ед.,

автомобильной техники — 2019 ед.,

корабли/катера — 13 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 398 ед.,

спецтехника — 41 ед.

крылатые ракеты — 94 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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