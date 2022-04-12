48-й день войны — главное. Мир реагирует на возможное применение химического оружия в Мариуполе, за сутки в зоне ООС отразили шесть атак 12 апреля, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные российскими обстрелами дома и улицы Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вторник, 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.



Накануне вечером защитники Мариуполя из состава полка Азов сообщили, что российские оккупанты использовали в городе неизвестное отравляющее вещество, сброшенное с беспилотника. У пострадавших наблюдались последствия, сходные с отравлением химическим оружием (дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром). Перед этим применить такое оружие в Мариуполе публично угрожал один из предводителей «ДНР».

Видео дня

В своем традиционном видеообращении в ночь на 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «максимально серьезно» рассматривает заявления рупоров оккупантов о возможности применения химоружия в Мариуполе. Он также напомнил, что в таком случае Запад ранее обещал «реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что Лондон вместе с западными партнерами срочно приступит к проверке информации о возможном применении химического оружия в Мариуполе. Пентагон также будет внимательно следить за всей дополнительной информацией.





НВ следит за главными событиями нового дня войны





09:05 Ситуация в Луганской области: оккупанты уничтожили центр гумпомощи и жилые дома, в Лисичанске есть жертвы

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за сутки уничтожены 12 жилых домов. Разрушение есть в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске и Новодружеске.

В Лисичанске в результате обстрелов есть жертвы — погиб мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

09:03 РФ планирует взять украинские войска на Донбассе в двойное кольцо — военный эксперт

Чем закончится битва на востоке — самая грандиозная на этой войне, и почему у Украины больше шансов на победу, рассказывает НВ Константин Машовец, координатор группы Информопир.



07:13 Оккупанты усиливают системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска — Генштаб ВСУ

«Вероятно, далее противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», — предполагает украинский Генштаб.



07:04 Украинские военные в зоне ООС отразили шесть вражеских атак за сутки

За это время в зоне ООС украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

06:58 Япония ввела санкции против депутатов Госдумы РФ, Альфа-Банка, Сбербанка и дочерей Путина

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против 398 россиян и 28 российских организаций из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

06:45 Украина призывает страны Запада резко увеличить финансовую помощь

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал оказать стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит, вызванный вторжением РФ.



В марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5−7 млрд в месяц в апреле и мае.

05:27 Американское издание New York Times составило карту многочисленных убийств мирных украинцев в Буче Киевской области

Издание рассказывает многочисленные истории местных жителей, которые пережили месяц в оккупации и потеряли своих близких и знакомых из-за зверств оккупантов.

03:11 Европол начал операцию Оскар по поиску активов попавших под санкции россиян

Полицейская служба Европейского союза — Европол — 11 апреля объявила о начале операции Оскар по выявлению активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями ЕС в связи с вторжением РФ в Украину.

Операция проводится совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом (агентство ЕС, сотрудничающее с судебными органами) и Frontex (Агентство ЕС по безопасности внешних границ).

02:44 Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв в армию. Упразднен призыв, запланированный на апрель-июнь 2022 года.

Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу состоится не ранее объявления демобилизации в установленном порядке.

01:31 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что за последние сутки было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов

В частности, за последние сутки ВСУ уничтожили один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.

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