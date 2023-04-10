Почти 700 оккупантов, артсистемы и дроны. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях россиян 10 апреля, 08:58 С начала большой войны РФ потеряла в Украине более 3600 единиц танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 178 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 10 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — 178820 ( +670) человек ликвидировано,

+670) человек ликвидировано, танков — 3637 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7028 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 2750 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 534 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 282 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 307 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 292 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 ( +11),

+11), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5607 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 311 ( +2).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.