Почти 700 оккупантов, артсистемы и дроны. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях россиян
С начала большой войны РФ потеряла в Украине более 3600 единиц танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 178 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 10 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — 178820 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3637 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7028 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2750 (+10) ед,
- РСЗО — 534 (+1) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5) ед,
- специальная техника — 311 (+2).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.