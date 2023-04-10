Почти 700 оккупантов, артсистемы и дроны. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях россиян

10 апреля, 08:58
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С начала большой войны РФ потеряла в Украине более 3600 единиц танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала большой войны РФ потеряла в Украине более 3600 единиц танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 178 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 10 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 178820 (+670) человек ликвидировано,
  • танков — 3637 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7028 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2750 (+10) ед,
  • РСЗО — 534 (+1) ед,
  • средства ПВО — 282 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2323 (+11),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5607 (+5) ед,
  • специальная техника — 311 (+2).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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