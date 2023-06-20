Войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, по Николаевской области нанесли артудары 20 июня, 09:36 Последствия одного из ударов российских оккупантов по населенным пунктам Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали населенные пункты Харьковской, Херсонской, Донецкой, Сумской и Николаевской областей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, российские оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и с использованием авиации гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

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В результате вражеских обстрелов возле сел Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли пожары.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом и частный до дом, произошел пожар.

По Херсонской области войска РФ выпустили 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков БПЛА и Градов. По Херсону было выпущено 28 снарядов.

В результате атак есть попадания в административные здания, здание АЗС и коммунальные предприятия областного центра, а также в селе Бургунки.

Пять человек получили ранения.

По Николаевской области оккупанты били из артиллерии.

По словам главы ОВА Виталия Кима, враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне Очакова. Пострадавших нет.

В результате обстрелов населенного пункта Куцурубской общины произошло возгорание поля с пшеницей. Пострадавших нет.

В Донецкой области в результате обстрелов войск РФ ранены пять жителей региона — три в Часовом Яру, и по одному человеку в Железном и Ивановском.

В ночь на 20 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 32 из 35 запущенных беспилотников. Во Львове есть попадания в объект критической инфраструктуры.