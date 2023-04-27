Пилот Karaya рассказал о преимуществах F-16 над другими западными истребителями

27 апреля, 15:25
NV Премиум
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Самолет F-16 воздушных сил Бельгии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Самолет F-16 воздушных сил Бельгии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью Radio NV рассказал о преимуществах для Украины F-16 над другими западными истребителями.

Как отметил Волошин в эфире Radio NV, именно F-16 дадут Украине «весомое преимущество над авиацией врага».

Он отметил, что, например, Mirage-2000, — «хороший самолет по своим маневренным характеристикам и конструктивно — довольно успешная машина», — но таких самолетов было построено сравнительно немного — более 600 единиц.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Истребители F-16 Война в Украине Пилоты Российско-украинская война Война России против Украины радио NV Eurofighter Typhoon

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