Мариуполь, Северодонецк, Рубежное и другие. В Офисе президента назвали города, полностью уничтоженные российскими оккупантами

2 июня, 20:44
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Здание в Попасной Луганской области, разрушенное российскими войсками, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Здание в Попасной Луганской области, разрушенное российскими войсками, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты полностью уничтожили некоторые города в Донецкой и Луганской области, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в четверг, 2 июня.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По предварительным подсчетам украинских властей, в стране разрушено более 350 тысяч объектов и миллионы квадратных метров жилищной, образовательной, медицинской, спортивной инфраструктуры, повреждены тысячи километров дорог и железнодорожных путей, аэропорты, порты и многое другое.

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Среди полностью уничтоженных россиянами городов, которые назвал Тимошенко, — Мариуполь, Волноваха, Рубежное, Попасная, Лиман и Северодонецк. Он подчеркнул, что также тяжелая ситуация в оккупированных громадах Херсонской области, сильно пострадали отдельные громады Николаевской и Запорожской областей. В Харькове полностью уничтожена часть микрорайона Северная Салтовка.

«Наша общая цель — после победы максимально быстро восстановить все, что уничтожили россияне в этой кровавой войне. И не просто восстановить, а создать новую, сильную, современную Украину, где инфраструктура каждой громады, города и поселка соответствует самому высокому уровню европейского и мирового качества и инклюзивности», — сказал Тимошенко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила 3620 населенных пунктов, из них 1017 удалось освободить. Сейчас под контролем России находится около 20% территории Украины — почти 125 тысяч квадратных километров.

Глава государства подчеркивал, что Донбасс — главная мишень для России, и страна-террорист хочет уничтожить Донецкую и Луганскую области в первую очередь.

Огромные потери остановили наступление России – Яковина

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Красный Лиман Донецкая область Мариуполь Луганская область Запорожская область Харьков Северодонецк Рубежное Волноваха Херсонская область Попасная Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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