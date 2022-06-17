Бои за Луганскую область: оккупантов оттеснили от Золотого, в Северодонецке и Лисичанске за сутки шесть погибших — глава ОВА 17 июня, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает украинские города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ увеличили количество обстрелов по городам Луганской области, за сутки в Северодонецке и Лисичанске шесть погибших.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка — мать с сыном», — написал он в своем Telegram.

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В Северодонецке зафиксирован обстрел сооружений завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной Азота. По словам главы ОВА, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов.

За прошедшие сутки россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки.

Гайдай также уточнил, что ВСУ отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое и оттеснили оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

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13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.





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