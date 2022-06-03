Ситуация в Донецкой области: оккупанты атаковали авиацией, Ураганами и ракетами, есть погибшие и раненые 3 июня, 11:57 Цей матеріал також доступний українською В результате атак оккупантов за сутки разрушены десятки жилых домов (Фото:НПУ)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Донецкую область из авиации, а также Ураганами и ракетами воздух-земля.

Война России против Украины — главные события 3 июня

По данным полиции, под ударами РФ оказались 17 населенных пунктов, есть погибшие и раненые мирные жители, их точное количество не уточняется.

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Разрушения получили 35 гражданских объектов — жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС и троллейбусный парк.

Российские войска били Славянску, Бахмуту, Авдеевке, Железному, Торецку, Красногоровке, Курахово, Донецкому, Райгородку, Семеновке, Щербиновке, Очеретино, Богоявленке, Новобахмутовке, Соловьево, Стародубовке и Покровскому.

«Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям. Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел», — добавили в полиции.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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